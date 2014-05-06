Полонений бойовиками гірняк розповів про своє викрадення
14:29, 06 травня 2014Політика
0 0
Олександр Вовк був серед п'ятьох друзів депутата міськради Костянтина Мусейко, яких захопили озброєні терористи.
Олександр Вовк розказав про своє викрадення
Заручник бойовиків гірняк шахти "Росія" Олекандр Вовк прибув до Києва на лікування, повідомляє Громадське ТБ.
4 травня десять озброєних автоматами терористів з Донецька, з'явилися у двір до підприємця, депутата міськради Костянтина Мусейко, перестріляли собак, поранили самого господаря і захопили його і п'ятьох його друзів, серед яких був і Олександр Вовк, в полон.
Читайте такожУ Донецькій області сепаратисти захопили депутатів і шахтаря
Всіх привезли до штаб-квартири т.з. "Донецької народної республіки" (ДНР) в Донецькій облдержадміністрації, де били, вимагаючи, щоб бізнес патріотично налаштованого підприємця почав "працювати" в інтересах ДНР.
5 травня трьох бранців відпустили.
Відео Громадське ТБ
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter