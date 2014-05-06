Полонений бойовиками гірняк розповів про своє викрадення

Заручник бойовиків гірняк шахти "Росія" Олекандр Вовк прибув до Києва на лікування, повідомляє Громадське ТБ.

4 травня десять озброєних автоматами терористів з Донецька, з'явилися у двір до підприємця, депутата міськради Костянтина Мусейко, перестріляли собак, поранили самого господаря і захопили його і п'ятьох його друзів, серед яких був і Олександр Вовк, в полон.

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Всіх привезли до штаб-квартири т.з. "Донецької народної республіки" (ДНР) в Донецькій облдержадміністрації, де били, вимагаючи, щоб бізнес патріотично налаштованого підприємця почав "працювати" в інтересах ДНР.

5 травня трьох бранців відпустили.