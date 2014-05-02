Журналіст та перекладач із США розповіли, як бойовики їх пограбували та допитували у гаражі

Журналіст американського видання BuzzFeed Майк Джігліо та перекладач Олена Глазунова, які раніше були взяті в заручники терористами в Слов'янську, вийшли на зв'язок та розповіли подробиці свого викрадення, повідомляє "ОстроВ".

Як розповіла Олена, вони їхали на зустріч, про яку раніше домовилися зі Стелою Хорошовою - прес-секретарем «народного мера» Слов'янська: «Ми проїхали перший блокпост, я їй зателефонувала, запитала, яка обстановка, чи варто нам просуватися далі. Вона сказала, що все нормально».

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Проте, на другому блокпосту машину зупинили. У пасажирів відразу ж забрали бронежилети та особисті речі. Приїхала якась група людей, затриманих посадили в свою машину і повезла їх у Костянтинівку. Там зупинилися біля виконкому. До будівлі під'їхала ще одна машина, яка доставила іншу групу журналістів під конвоєм.

Полоненим зав'язали очі за допомогою хусток і скотчу, і знову кудись повезли.

«Нас привезли до приміщення з обшарпаними стінами, як потім виявилося, це були гаражі. Забрали ремені, коштовності, очі не розв'язували. Поставили нас обличчям до стіни, ноги на ширині плечей», - розповідає Олена.

Потім дівчат, які були серед викрадених, відвели в окремий гараж, посадили на стільці. Почали допитувати по одному.

«У мене, зокрема, з'ясовували, чи правда я перекладач. Просили говорити фрази російською та англійською. Змусили розповісти про політичну ситуацію англійською. З'ясовували, звідки бронежилети, чи немає у нас зброї», - каже Олена.

Переконавшись, що перед ними не «шпигуни», загарбники порадилися та відпустили викрадених людей. «Потім нас посадили в машину другої групи журналістів і дозволили виїхати», - зазначила Олена.

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Вона також повідомила, що водій, який віз її та американського журналіста в Слов'янськ, зараз в лікарні з гіпертонічним кризом. А його машина так і залишилася на блокпосту в Слов'янську, де їх затримали. Доля автомобіля невідома.

Раніше повідомлялося, що 2 травня в 9:50 друзі отримали від Глазунової СМС з текстом: «Нас забрали сепаратисти» і ще через за кілька хвилин: «Я не знаю, куди повезуть».

Після цього зв'язок з ними обірвався.