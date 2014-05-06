У Донецьку сепаратисти блокують військову частину і військовий ліцей

Про це повідомляє сайт новин Донецька 62.ua.

У повідомленні говориться, що в Донецьку сепаратистськими силами блокується частина внутрішніх військ, розташована в одному з районів міста - Боссе. Там же розташований і військовий ліцей.

Джерело видання повідомляє, що спроб здійснити напад на частину, щоб заволодіти зброєю, протестувальники не роблять.

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Також повідомляється, що дорога у частині заблокована КамАЗом, на місці знаходиться велика кількість сепаратистів. Вони мають намір не дати вийти з частини солдатам, щоб військові не мали змоги прийняти участь в АТО, що проводиться в ряді міст Донбасу.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше, під час сьогоднішньої АТО в Слов'янську зафіксовано 8 загиблих.