За сепаратистами стоять великі гроші, гроші Ахметова - журналіст

Про це пишуть "Новини Донбасу".

Так, главред переконаний, що насправді Ахметову не вигідно відділення Донецької області від України, бо в такому разі він багато чого втратить.

"Хто найбільше втрачає від цього? Саме Ахметов. Але Ахметов нічого не робить, щоб запобігти сепаратизму. Чому? Місцева влади, яка залежна від Ахмєтова, також нічого не робить, щоб боротися з сепаратистами", - заявив Гармаш.

Крім цього головний редактор "ОстроВа" переконаний в тому, що охорона холдингу "Метінвет" (компанія, що контролюється Ахметовим, - УНІАН) брала участь у побитті учасників проукраїнського мітингу 13 березня на площі Леніна в Донецьку, під час якого було вбито активіста ВО "Свобода" Дмитра Чернявського.

"Я вже впевнений, що за сепаратистами стоять великі гроші, гроші Ахмєтова, це моє особисте переконання. Після 11 травня (день проведення референдуму сепаратистів, - УНІАН) нас може очікувати ситуація, коли регіон де-факто контролюватиметься сепаратистами, а де-юре належатиме Україні", - додав він.

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На закінчення свого коментаря, Гармаш додав, що "сценарій Ахмєтова" постійно ламається, в тому числі і з-за дій колишнього президента України Віктора Януковича, який радикалізує протест в Слов'янську за рахунок російських найманців.