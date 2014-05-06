Затримано екс-керівника одеської міліції - журналіст

Про це у своєму Facebook повідомив редактор "Надзвичайних новин" Михайло Дворянчук.

Дмитро Фучеджі працював заступником керівника міліції в Одеській області з питань громадської безпеки і особисто був у центрі Одеси 2 травня, під час жорстоких сутичок проросійських і проукраїнських активістів. яким міліція не завадила.

Також він виконував обов'язки начальника обласного УВС 4 травня, коли після штурму міського управління внутрішніх справ міліціонери відпустили затриманих проросійських активістів.

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Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі сталися сутички між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Загинули кілька активістів. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, до табору проросійськи налаштованих громадян і підпалили намети. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому перебувало багато людей, розпочалася пожежа.

За останніми даними, в Одесі 2 травня до лікарень звернулися 214 осіб, з них 27 - в дуже тяжкому стані. Загинули 46 осіб.

У СБУ повідомили, що сутички і заворушення в Одесі за участю представників незаконних військових формувань координувалися з території невизнаного Придністров'я диверсійними групами з РФ.