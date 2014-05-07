СБУ: російська сторона готує незаконний "референдум" про створення ДНР з явкою понад 90%
11:06, 07 травня 2014Політика
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Служба безпеки України отримала докази організації російською стороною та бойовиками незаконного референдуму про створення сепаратистської Донецької народної республіки.
СБУ: російська сторона готує "референдум" про створення ДНР з явкою понад 90%
"Служба безпеки України отримала беззаперечні докази підготовки та координації російською стороною заходів з проведення у східних областях України так званого «референдуму» зі створення «Донецької народної республіки» із заздалегідь відомими результатам", - йдеться в повідомленні СБУ.
У розмові присутня ненормативна лексика.
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