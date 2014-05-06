ЗМІ: З'явилося фото бюлетеня для донецького "референдуму"

Донецький журналіст Дмитро Шибалов оприлюднив фотографію, на якій нібито зображено бюлетень для сепаратистського "референдуму" на Донеччині.

Про це повідомляє Остров. Громадянам, які мешкають на контрольованих терористами територіях, пропонують відповісти на єдине питання "Чи підтримуєте Ви Акт про державну самостійність Донецької народної республіки?". Питання надруковано двома мовами - спершу російською, потім українською. Нагадаємо, раніше про намір провести свій "референдум" оголосили сепаратисти Луганської області.

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