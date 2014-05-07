Терористи в Донецьку почали випускати власну газету
16:11, 07 травня 2014Політика
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Самопроголошена "ДНР" почала випускати власну газету.
Газета сепаратистів / ostro.org
Активісти самопроголошеної Донецької народної республіки роздають жителям Донецька свіжий випуск власної газети, повідомляє "ОстроВ".
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Зазначений тираж - 300 тисяч примірників.
Газета сепаратистів / ostro.org
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