Терористи в Донецьку почали випускати власну газету

16:11, 07 травня 2014
Політика
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Самопроголошена "ДНР" почала випускати власну газету.

Газета сепаратистов / ostro.org

Активісти самопроголошеної Донецької народної республіки роздають жителям Донецька свіжий випуск власної газети, повідомляє "ОстроВ".

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Зазначений тираж - 300 тисяч примірників.

Газета сепаратистов / ostro.org

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