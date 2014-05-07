Жителі Донецька сумніваються у чесності та легітимності референдуму про "ДНР" - мер

Жителі Донецька сумніваються у чесності та легітимності референдуму 11 травня, який проводять активісти самопроголошеної Донецької народної республіки. Про це журналістам розповів Донецький міський голова Олександр Лук'янченко, повідомляє "ОстроВ".

"До мене звертаються тисячі донеччан щодо референдуму 11 травня, який запланований Донецькою республікою. Він викликає дуже багато питань. Люди не розуміють, яка законодавча база для його проведення", - сказав він.

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Також, за словами Лук'янченка, городяни не до кінця розуміють сформульоване в бюлетені питання про створення окремої держави. "І як потім пояснити донеччанам, що референдум був чесним?" - додав градоначальник.

При цьому Лук'янченко наголосив, що "референдум обов'язково необхідний, він назрів". "Але не в такій формі і не з такими питаннями", - резюмував міський голова.