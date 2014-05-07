У Луганську близько 150 сепаратистів пікетують будівлю місцевого ГУ МВС

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Сепаратисти вимагають, щоб очільник обласної міліції Анатолій Науменко вийшов з будівлі і присягнув на вірність народові, а потім подав у відставку.

Один з активістів вимагав також, щоб з будівлі МВС у Луганській області зняли герб України.

Читайте такожУ Луганську терористи під час штурму збірного пункту поранили військовослужбовця

Раніше організатор пікету, голова так званої "народної ради Луганської області" Андрій Андрєєв пообіцяв розбити наметове містечко біля будівлі управління, якщо їх вимоги не будуть виконані і міліція не перейде на бік сепаратистів.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня в Луганську близько 3 тисяч проросійських активістів зі зброєю намагалися захопити будівлю Головного управління МВС України в Луганській області. Серед мітингувальників було близько 50 чоловік у камуфляжі, бронежилетах, касках, масках і з автоматами.

З боку міліції були застосовані гранати. Мітингувальники кидали в бік міліції коктейлі Молотова, потім пішов обстріл будівлі.