Терористи призупинили роботу прокуратури Сєвєродонецька
13:55, 08 травня 2014Політика
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У даний момент бойовики блокують будівлю.
Сепаратисти на Донбасі почали готувати будівлі для проведення "референдуму" / REUTERS
Про це повідомляє прес-служба МВС.
"Вісім озброєних людей зайшли в приміщення прокуратури Сєвєродонецька і попросили співробітників органу покинути робочі місця до 12 травня", - сказано в повідомленні.
У даний момент двоє з тих, хто брав участь у захопленні приміщення, блокують будівлю прокуратури.
Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, депутати самопроголошеної "Донецької народної республіки" відмовилися переносити незаконний референдум про суверенітет регіону 11 травня.
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