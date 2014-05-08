Терористи призупинили роботу прокуратури Сєвєродонецька

Про це повідомляє прес-служба МВС.

"Вісім озброєних людей зайшли в приміщення прокуратури Сєвєродонецька і попросили співробітників органу покинути робочі місця до 12 травня", - сказано в повідомленні.

У даний момент двоє з тих, хто брав участь у захопленні приміщення, блокують будівлю прокуратури.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, депутати самопроголошеної "Донецької народної республіки" відмовилися переносити незаконний референдум про суверенітет регіону 11 травня.