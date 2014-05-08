Терористи призупинили роботу прокуратури Сєвєродонецька

13:55, 08 травня 2014
Політика
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У даний момент бойовики блокують будівлю.

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Про це повідомляє прес-служба МВС.

"Вісім озброєних людей зайшли в приміщення прокуратури Сєвєродонецька і попросили співробітників органу покинути робочі місця до 12 травня", - сказано в повідомленні.

У даний момент двоє з тих, хто брав участь у захопленні приміщення, блокують будівлю прокуратури.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, депутати самопроголошеної "Донецької народної республіки" відмовилися переносити незаконний референдум про суверенітет регіону 11 травня.

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