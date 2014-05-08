НАТО не очікує нової світової війни - Расмуссен

Однак агресивна політика Російської федерації повинна зупинити процес демілітаризації в країнах альянсу.

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це сьогодні заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Рассмусен в інтерв'ю польському телеканалу TVN24 Biznes i Świat.

"Ні, це дві абсолютно діаметральні справи", - сказав він, відповідаючи на питання, чи ситуація в Україні може спровокувати світову війну, як це мало місце після регіонального конфлікту Австрії та Сербії у 1914 році.

Читайте такожНАТО: Докази відведення російських військ від східних кордонів України відсутні "Те, що ми бачимо - це спроби Росії перемалювати карти безпеки Європи. Це вперше після Другої світової війни, коли країна силою забирає територію іншій країні",- відзначив він.

Р​ассмусен сказав, що дії росіян створюють цілком нову ситуацію в Європі та західні держави повинні відповідним чином на неї відреагувати.

Генсек НАТО зазначив, що Російська Федерація останніми роками продовжує нарощувати свою збройну міць в той час, як західні держави зменшують видатки на озброєння, назвавши необхідним змінити цю тенденцію.

"Останні роки ми бачили значне зменшення оборонних бюджетів деякими країнами-членами. Деякі з них зменшили видатки на оборону на понад 40%. В той час, як Росія збільшила на 30%. Не можемо далі роззброюватися тоді, коли Росія озброюється та вимахує шаблею біля наших кордонів"- сказав він.