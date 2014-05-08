МЗС сумнівається у щирому бажанні Росії налагодити ситуацію на сході України

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“Вчорашні заяви президента Росії, на жаль, поки що не підтверджуються реальними кроками”, - сказав Перебийніс.

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Він зазначив, що станом на сьогодні Україна не бачить підтвердження заяви про відведення російських військ від кордонів України.

Крім того, за словами представника МЗС, останні заяви сепаратистів на сході про відмову скасування так званого референдуму 11 травня свідчать про те, що Росія намагається вплутати весь світ у свій варіант гри у хорошого і поганого поліцейського, створити враження, що Москва і хотіла допомогти, але сепаратисти її не слухаються.

“Насправді це є лише незграбною спробою Росії відбілити свою агресію в очах міжнародного співтовариства в умовах тотальної ізоляції і під загрозою нових санкцій”, - сказав Перебийніс.

Він зазначив, що навряд чи хтось сьогодні повірить у ці “дешеві трюки”, оскільки весь світ чітко розуміє, що саме Росія, будучи прямо зацікавленою в дестабілізації ситуації в Україні, сьогодні прямо контролює і спонсорує бойовиків, що підтверджується численними доказами.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня президент РФ Володимир Путін закликав «представників південного сходу України, прихильників федералізації країни, перенести запланований на 11 травня цього року референдум».

Водночас депутати самопроголошеної «Донецької народної республіки» і так звана «Луганська народна рада» відмовилися переносити референдум про статус регіону і заявили, що він відбудеться в намічені терміни - 11 травня.

Сьогодні, 8 травня, секретар Ради національної безпеки й оборони України Андрій Парубій заявив, що заява Путіна про необхідність перенесення референдуму на сході України є нікчемною, оскільки Українська держава не планувала проводити жодних референдумів.