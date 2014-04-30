МЗС вручило ноту Росії у зв'язку з облаштуванням кордону з Кримом

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс.

"Вчора російській стороні було вручено ноту протесту, в якій, зокрема наголошено, що згадані кроки не відповідають основоположним принципам та нормам міжнародного права стосовно гарантій територіальної цілісності, недоторканності і непорушності кордонів та невтручання у внутрішні справи держав, а також суперечать резолюції Генасамблеї ООН від 27 березня цього року", - сказав він.

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За словами Перебийноса, такі дії грубо порушують положення Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ, Договору між Україною і РФ про українсько-російський державний кордон від 2003 року та Угоди між двома країнами про демаркацію українсько-російського кордону 2010 року.

"Намагання в односторонньому порядку піддати ревізії існуючий кордон між Україною і РФ українська сторона розцінює як свідоме і відверте ігнорування основоположних норм міжнародного права та двосторонніх договорів", - сказав Перебийніс.

МЗС звернулося до зовнішньополітичного відомства Росії з вимогою негайно припинити такі протиправні дії та висловило готовність вжити заходів у відповідності до міжнародного права та законодавства України.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи “Інформаційний опір” Дмитро Тимчук зазначив, що російські війська на кордоні з Україною були зосереджені ще до антитерористичної операції, загроза вторгнення є високою.