У Києві палали кабелі в тунелі телевежі

Сьогодні у Києві о 4:37 ранку сталося загорання кабелів у тунелях між Київською телевежею та приміщенням Національної телерадіокомпанії України, повідомили ТСН.ua у ДСНС.

У ДСНС заявили, що загорілася не сама телевежа, а кабелі в тунелях між телецентром та телевежею.

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Наразі техніка ДСНС прибула на місце події. За словами представника відомства, у разі відключення кабелів може бути відключене мовлення телеканалів.

У той же час столичні телеглядачі повідомляють про те, що українські телеканали Інтер, Перший національний, Мега, Ентерфільм, К1, К2, НТН, Гамма та Хsport з невідомих причин перервали мовлення через кабель.

Також повідомляється, що в пожежі вигоріло вже близько кілометра кабелів, виведений з ладу основний кабель Інтера і основний кабель Першого національного.

Співробітники столичного телецентру вважають, що загоряння кабелів у тунелях між Київською телевежею і приміщенням НТКУ відбулося, у тому числі, через недостатнє забезпечення безпеки.

За їх словами, наврядчи безпека телецентру, на територію якого є десяток входів і виходів, могла б забезпечити посилена охорона місцевої паркування та центрального входу.

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"Так, саму телевежу охороняють чи то правоохоронці, чи то Нацгвардія. В будівлі НТКУ на першому поверсі закрили кафе та курилку, посилили КПП на в'їзд на парковку. Але, як бачимо, стратегічно важливі кабелі в колодязях не були захищені", - розповів УНІАН один із співробітників телецентру.

Інше джерело вважає, що в справі підпалу кабелів не обійшлося без допомоги когось із співробітників НТКУ: "Я багато років працюю в "олівці" (так місцеві називають будівлю телецентру), але не знаю, де знаходяться "потрібні" колодязі з кабелями. Тому є підозра, що палієві колодязь показав хтось з місцевих, із співробітників, хто володіє такою інформацією".