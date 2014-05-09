У Маріуполі снайпер стріляв з даху лікарні в людей - Аваков

23:17, 09 травня 2014
Політика
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У Маріуполі в ході АТО снайпер з боку сепаратистів стріляв з верхніх поверхів лікарні у солдатів ЗСУ та в мирних мешканців.

Мариуполь / 0629.com.ua

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава МВС Арсен Аваков.

''Викрадено начальника міліції Маріуполя, вбито кілька міліціонерів… Снайпер стріляв з верхніх поверхів лікарні. У солдатів, в людей'', - зазначив він.

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Як повідомили у спільноті Євромайдан SOS, серед загиблих 9 травня в Маріуполі -  Сергій Демиденко, заступник командира батальйону територіальної оборони Дніпропетровської області, та Олег Ейсмант, солдат батальйону, які прийшли добровольцями у батальйон територіальної оборони.

Крім того видання 0629 повідомляє, що під час бойових дій біля будівлі УВС у Маріуполі загинув начальник ДАІ міста Віктор Саєнко.

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