У Маріуполі снайпер стріляв з даху лікарні в людей - Аваков

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава МВС Арсен Аваков.

''Викрадено начальника міліції Маріуполя, вбито кілька міліціонерів… Снайпер стріляв з верхніх поверхів лікарні. У солдатів, в людей'', - зазначив він.

Читайте такожВ ході боїв в Маріуполі сім осіб загинули, 39 отримали поранення - ОДА

Як повідомили у спільноті Євромайдан SOS, серед загиблих 9 травня в Маріуполі - Сергій Демиденко, заступник командира батальйону територіальної оборони Дніпропетровської області, та Олег Ейсмант, солдат батальйону, які прийшли добровольцями у батальйон територіальної оборони.

Крім того видання 0629 повідомляє, що під час бойових дій біля будівлі УВС у Маріуполі загинув начальник ДАІ міста Віктор Саєнко.