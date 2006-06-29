Регіони хочуть перетворити Київ у Феодосію?

Громадянській партії “Пора” з джерел у Партії регіонів стало відомо про ведення цією партією підготовки масових провокацій у Києві та блокування роботи Верховної Ради України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі громадянської партії "Пора", “у Маріїнському парку навпроти Верховної Ради України “регіонали” під безпосереднім керівництвом групи депутатів, зокрема Віталія ХОМУТИННІКА планують розмістити шістдесят наметів, двадцять з яких – військові. З Донецька вже виїхало кілька автобусів з людьми, які мають брати участь у масових заворушеннях. Про серйозність намірів “регіоналів” свідчить і той факт, що готується робота польової кухні та т.зв. служби охорони з колишніх співробітників спецслужб Донецька”.

“Порі” також стало відомо, що до Києва перекинуто групу російських громадян, які координували антинатовськими акціями протесту у Феодосії. За інформацією партії, частині цих людей дана установка провокувати киян з тим, аби зчинити потасовки у місті.

Також “Порі” стало відомо про те, що члени Партії регіонів планують заблокувати дорожній рух по декількох мостах у м. Києві.

Тому громадянська партія “Пора” звертається до Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України з проханням не допустити масових заворушень та провокацій у місті, щоб не повторити сумний досвід Феодосії, коли купка маргіналів кілька тижнів тероризували країну. А киян, у разі виникнення таких провокацій, закликає не піддаватися на них.

Водночас лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА “Пора” закликає “схаменутися і не починати свою опозиційну діяльність у парламенті з політичних провокацій”.

“Пора” переконана, що заклики до масової непокори В.ЯНУКОВИЧА є “частиною кампанії Партії регіонів, а т.зв. народна підтримка буде добре організована і матиме регіональний, переважно донецький характер”.

Як повідомляв УНІАН, представники Партії регіонів з 27 червня блокують роботу Верховної Ради, вимагаючи виконати їхні умови щодо обрання спікера парламенту і прем’єр-міністра, розподілу парламентських комітетів, припиненні незаконного поєднання посадових обов`язків з депутатськими повноваженнями. Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що фракція блокуватиме роботу Верховної Ради доти, доки не буде виконано всі її вимоги, і готова до розпуску парламенту.

Сьогодні було оприлюднено звернення В.ЯНУКОВИЧ до народу України, у якому він висловив переконання, що громадяни підтримають ультиматум Партії регіонів акціями всенародної непокори.