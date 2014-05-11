Фермери та шахтарі Луганщини проігнорували "референдум" - ЗМІ

21:02, 11 травня 2014
Політика
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Населення північної частини Луганської області не брало участі у незаконному референдумі.

На півночі Луганщини люди проігнорували референдум / Reuters

Про це йдеться у сюжеті ТСН.Тиждень.

У містах та містечках майорять українські прапори, а на дорогах стоять українські блок­пости. Старобільський, Сватівський райони повністю контролюють міліція та місцевий батальйон територіальної оборони, який сформований з місцевих.

Журналісти не побачили жодної виборчої дільниці. Вони просто сьогоні не відкрилися. Місцеві фермери, влада, шахтарі вирішили, що цей псевдореферендум їм просто непотрібний.

Так, у Сватово новопризначена губернатор Луганщини повідомила, що вся північна частина Луганської області взагалі не голосує на псевдореферендумі.

Щоправда до шкіл та міськадміністрації таки прийшли кілька людей, які хотіли б проголосувати. Проте один з охочих навіть достеменно не знав, за що саме він хотів би голосувати, головне - поставити галочку.

Загалом, складається враження, що ситуация на Сході України змінюється на краще. Українські військові та спецслужби помалу оговтуються та таки беруть ситуацию під контроль. Терористи ж "огризаються", але вже очевидно: вони не мають належної підтримки навіть на території Луганської та Донецької областей. Головне, щоб Росія не "допомагала", тоді українські сили впораються.

Нагадаємо, що сьогодні в Луганській і Донецькій областях озброєні екстремісти організували так званий "референдум" про від'єднання від України. При цьому у бойовиків немає списків виборців, сепаратисти Донбасу не знають, куди взагалі йти голосувати, а ті хто знайшов, де дільниця з урною, голосують за покійників і сусідів.

ЗМІ Донецька і Луганська повідомляють, що голосування відбувається фактично під дулом автомата, оскільки на кожній дільниці стоять озброєні терористи. При цьому світова спільнота не визнає екстремістські референдуми на Сході України. 

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