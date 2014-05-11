На півночі Луганщини "референдуму" немає - ОДА

Про це Радіо Свобода повідомила виконувач обов’язків голови Луганської облдержадміністрації Ірина Веригіна.

За її словами, сьогодні вона об’їжджає північні райони області.

«Якщо взяти Сватове, Марківку, Білокуракіне, Новопсков, тут «референдум» не відбувається. Так, протягом тижня сюди приїздили озброєні люди, намагалися залякати місцеве населення, але сьогодні тут «референдум» не проводиться», – розповіла Веригіна.

Читайте такожНа Донеччині почалися чотири "референдуми" одночасноВона також заперечила масову явку людей на дільниці в Луганській області, посилаючись на дані від правоохоронців та представників органів місцевого самоврядування.

Веригіна додала, що в деяких містах Луганщини «референдум» організовувався «під дулами автоматів». «Про яке волевиявлення ми можемо говорити за таких умов?» – сказала керівник ОДА, зазначивши, що «референдум» в Луганській області є незаконним.

У північних районах Луганської області живе значна частина україномовного населення.