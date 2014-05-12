У Кремлі залишилися задоволені проведенням "референдуму" на Донбасі

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС.

Так, повідомляється, що в Росії уважно спостерігали за підготовкою і проведенням "референдумів" у Донецькій та Луганській областях України.

"Відзначаємо високу явку населення, незважаючи на спроби зірвати голосування", - сказано в повідомленні.

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До того ж, у Кремлі вважають, що практична реалізація підсумків референдумів пройде цивілізованим шляхом, без будь-яких рецидивів насильства, через діалог між представниками Києва, Донецька і Луганська.

Разом з тим, в.о. президента України Олександр Турчинов сказав, що так званий "референдум" в Луганській області взяли участь близько 24% населення, у Донецькій - понад 30%.