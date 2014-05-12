Терористи вимагають 100 тисяч доларів викупу за родину "свободівця" Бенедюка

Про це повідомив сам Бенедюк, якому по телефону злочинці переказали свої вимоги, про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької обласної організації ВО "Свобода".

"Мені зателефонували представники так званої Донецької народної республіки. Терористи вимагають 100 тисяч доларів за звільнення моїх батьків, інакше погрожують вбити мою матір. Необхідної суми в мене не має, тому я сподіваюся, що правоохоронні органи визволять моїх батьків та покарають злочинців", – розповів Бенедюк.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня у Макіївці сепаратисти викрали батьків активіста ВО "Свобода " 18 -річного Юрія Бенедюка, який встиг залишити Донецьку область.

Невдовзі Бенедюку за невідомим номером зателефонував чоловік, який назвався Іваном, і під загрозою вбивства батьків зажадав від сина приїхати завтра в Донецьк і здатися.