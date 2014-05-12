Терористи вимагають 100 тисяч доларів викупу за родину "свободівця" Бенедюка
Якщо їхні умови не буде виконано, вони обіцяють убити його матір.
Про це повідомив сам Бенедюк, якому по телефону злочинці переказали свої вимоги, про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької обласної організації ВО "Свобода".
"Мені зателефонували представники так званої Донецької народної республіки. Терористи вимагають 100 тисяч доларів за звільнення моїх батьків, інакше погрожують вбити мою матір. Необхідної суми в мене не має, тому я сподіваюся, що правоохоронні органи визволять моїх батьків та покарають злочинців", – розповів Бенедюк.
Як повідомляв УНІАН, 10 травня у Макіївці сепаратисти викрали батьків активіста ВО "Свобода" 18 -річного Юрія Бенедюка, який встиг залишити Донецьку область.
Невдовзі Бенедюку за невідомим номером зателефонував чоловік, який назвався Іваном, і під загрозою вбивства батьків зажадав від сина приїхати завтра в Донецьк і здатися.