Порошенко підтвердив, що бачився з Фірташем у Відні

Про це він сказав в ефірі "Свободи слова" на ICTV, пише Українська правда.

"У День народження Володимира Кличко ми з Віталієм Кличком зустрілися у Відні для того, щоб поїхати та привітати його брата. Саме в цей день. У цей самий день там само, де ми зустрілися, був Дмитро Фірташ, - заявив Порошенко.

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"З Фірташем я бачився 2 рази в житті. Один раз це було у Відні. Зустріч була і я про це сказав. Але її результати Дмитру, думаю, не сподобалися", - додав він, уточнивши, що інша зустріч з Фірташем була у 2006 році.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня влада США пред'явила Дмитру Фірташу звинувачення в дачі хабара індійським чиновникам для отримання дозволів на розробку родовищ титану в Індії.

21 березня земельний суд Відня звільнив Фірташа з в'язниці під заставу в 125 млн. євро. Там він опинився після того, як його затримала поліція за запитом правоохоронних органів США.

Олігарх назвав висунуті проти нього звинувачення Міністерства юстиції США "абсурдними і безпідставними". За його словами він опинився і епіцентрі протистояння США і Росії.