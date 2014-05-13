Наливайченко: На Сході ми знешкоджуємо гроші Януковича та його оточення

Про це він сказав в ефірі 5 каналу, пише Українська правда.

За словами Наливайченка, "поплічники Януковича продовжують фінансувати (сепаратистів) і воювати з нами, воювати з нами, незалежно від того, де ми живемо – в Донецьку, Луганську чи Маріуполі".

"Це війна з власним народом ці конвертаційні центри, ці банки, ці картки всіляких систем, всіляких банків, які ми зупиняємо зараз, масово заарештовуючи рахунки, свідчать про мільярди крадених грошей, які зараз воюють з нами усіма", - заявив голова СБУ.

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"Ми поки знешкоджуємо його (Януковича) гроші і його оточення, знешкоджуємо їхні зв'язки. Нам залишилося, щоб місцеве населення Слов'янська і Краматорська дало нам можливість оточити і арештувати або знешкодити диверсійні терористичні групи", - додав він.

Наливаченко також підтвердив, що через дипломатичні шляхи Україна тисне на Росію, щоб домогтися видачі Януковича.

Глава СБУ також висловив упевненість, що колишній президент буде заарештований та постане перед судом.