ЗМІ: Строковиків не посилатимуть у гарячі точки

Тому звільнення з українського війська не світить тим, хто вже відслужив рік, повідомляє ТСН.

Натомість до збройних сил мобілізують чергову партію військовозобов'язаних. Вони мають не змінити раніше мобілізованих, а збільшити та зміцнити силу війська. Щоб підтримати майбутніх вояків, планують підвищити зарплату та скасувати штрафи за несвоєчасну сплату кредитів.

З 6 травня розпочалась друга хвиля мобілізації.

Читайте такожТягнибок: В Україні продовжено мобілізацію, а тих, хто прослужили 45 днів - демобілізуютьВсім мобілізованим платитимуть гроші, як і контрактникам. Стрільцям чи кулеметникам - дві мінімальні зарплати, командиру відділення - майже 3 тисячі гривень, командиру роти - понад п'ять. За воєнні дії виплати планують збільшити втричі. Для мобілізованих протягом року зберігатимуть місце роботи, студентів після служби відновлять на навчанні, у кого є кредити, то звільнятимуть від штрафів за прострочену виплату. У деяких мобілізованих - це один з головних аргументів.

Нинішньої весни до війська викликатимуть і строковиків. Проте їх у гарячі точки не посилатимуть, запевняють військові. Мобілізованих же поки спрямовують до тренувальних центрів, а згодом діятимуть за ситуацією в країні.