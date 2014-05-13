З-під завалів будинку в Миколаєві витягли тіло ймовірного винуватця вибуху

Про це повідомляє миколаївське видання "Новини-N".

Інформацію про те, що з-під завалів витягнуто тіло ймовірного винуватця вибуху підтвердив директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації Григорій Марченко.

"Основною версією слідства є самогубство 39-річного чоловіка, який мешкав в цьому будинку. Підозрюваний жив у квартирі на 9-му поверсі. Як вдалося з'ясувати співробітникам міліції, напередодні він посварився з дружиною і почав розсилати в інтернету друзям і знайомим прощальні листи. Ймовірно, самогубець відкрив газ і через деякий час запалив вогонь. Не виключено також, що він просто хотів отруїтися, а вибух стався мимовільно. Деталі будуть з'ясовані після проведення слідчих дій та всіх необхідних експертиз", - йдеться в повідомленні.

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Разом з тим Марченко розповів, що в будинку, за відомостями ДержНС, перебувають ще три людини, яких поки не знайшли. Але директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації заявив, що в найближчу добу планують завершити всі рятувальні роботи.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, рятувальники продовжують діставати з-під завалів будинку в Миколаєві тіла загиблих. Дещо раніше тіло 60-річної жінки, в домашньому одязі рятувальники витягли з-під завалів.