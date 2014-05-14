У Єнакієвому гасять пожежу на шахті
На шахті ім. Карла Маркса в м. Єнакієве Донецької області сталася пожежа, жертв та постраждалих немає.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
За даними ДСНС, пожежа на шахті ім. Карла Маркса» (ДП «Орджонікідзевугілля») виникла вчора, 13 травня, о 15.50 на горизонті 1000 метрів, у тупиковій виробці.
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«На час виникнення пожежі на аварійній ділянці гірників не було, всього в шахті працювало 60 гірників, з яких самостійно вийшли на поверхню 50 гірників, ще 10 гірників залишилось для підтримки функціонування шахти». – йдеться в повідомленні.
Станом на 7 год. 14 травня гасіння пожежі триває, поінформували в прес-службі.
До гасіння пожежі залучено 7 відділень Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міністерства енергетики та вугільної промисловості.
Причина пожежі встановлюється.