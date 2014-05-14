У сесійній залі ВР на даний час перебуває трохи більше 50 депутатів

Як передає кореспондент УНІАН, після традиційної перерви, яка в парламенті відбувається з 12.00 до 12.30, в сесійну залу прийшло трохи більше 50 депутатів.

Голова Верховної Ради Олександр Турчинов, коментуючи цю ситуацію, зазначив, звертаючись до керівників фракцій та груп, що “таке відношення до роботи вищого законодавчого органу - це неповага, в першу чергу, до наших виборців”.

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В той же час народний депутат Ярослав Сухий зазначив, що раніше ніколи перед виборами - за два тижні до них, не проводилися засідання парламенту. З його точки зору, саме з проведенням виборчої кампанії можна пов'язати таку низьку відвідуваність засідань ВР.

Як повідомлялося, сьогодні парламент України розглянув в першому читанні два законопроекти - щодо приватної детективної діяльності та щодо підвищення рівня соціального захисту ветеранів війни, - але рішення з цих питань не ухвалював, оскільки не вистачає в сесійній залі голосів для результативного голосування, тобто 226 голосів.