У Луганську відпустили викраденого директора школи - член опікунської ради

У Луганську відпустили викраденого директора школи-гімназії № 42 Олександру Шевченко.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив член опікунської ради школи-гімназії №42 Олександр Волчанський.

За його словами, «Олександру Віталіївну відпустили».

«Мені телефонувала завуч. Я особисто спілкувався із завучем. Два раз набирав Олександру Віталіївну. Вона не скидала. Я слухав, що говорили біля неї. Останнє - вона їхала в авто. Не одна. Говорити до ладу не могла. Два слова: "Говорити не можу", - повідомив Волчанський.

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Як стверджують колеги Олександри Шевченко, причиною її викрадання могла послужити відмова проводити «референдум» у приміщенні школи й проукраїнська громадянська позиція, яку вона ні від кого не приховувала.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня в Луганську бойовики викрали директора школи. За інформацією ВЗГ УМВД України в Луганській області, до чергової частини надійшло повідомлення про те, що четверо озброєних людей у масках та в камуфльованому одязі приїхали до школи № 42.

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Застосовуючи насильство, під загрозою застосування зброї, вивели директора школи – Олександру Віталіївну Шевченко з будівлі, посадили в машину й відвезли в невідомому напрямку.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Також із посиланням на луганського блогера Миколу Левченка стало відомо, що директора школи № 42 відвезли автоматники.

"О 14 годині озброєна група "Луганської дружини" вивезла з роботи директора луганської школи-гімназії № 42 Шевченко Олександру Віталіївну. Не реагуючи на запитання вчителів, бойовики конфіскували телефон, ноутбук і цифрові носії. Сьогодні повинна була прийти мати дитини, яка обмовила Олександру Віталіївну, а потім у соцмережах вибачилася. Замість мами прийшли автоматники"? - пише він на своїй сторінці в Facebook.