У Краматорську бойовики викрали главу окружкому та заблокували роботу офісу комісії - ЗМІ

У Краматорську бойовики викрали голову окружної виборчої комісії №48 Сергія Шандибу.

Як повідомляє сайт "Новини Донбасу", бойовики в масках і зі зброєю увійшли до приміщення комісії, перервавши засідання, почали виносити оргтехніку і документи. Також бойовики узяли в заручники голову комісії.

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Наголошується, що Шандибу було обрано головою за квотою кандидата в президенти Василя Куйбіди.