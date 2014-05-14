У Краматорську бойовики викрали главу окружкому та заблокували роботу офісу комісії - ЗМІ
18:58, 14 травня 2014Політика
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Терористи захопили голови окружної виборчої комісії.
Терористи викрали голову окружкому в Краматорську / REUTERS
У Краматорську бойовики викрали голову окружної виборчої комісії №48 Сергія Шандибу.
Як повідомляє сайт "Новини Донбасу", бойовики в масках і зі зброєю увійшли до приміщення комісії, перервавши засідання, почали виносити оргтехніку і документи. Також бойовики узяли в заручники голову комісії.
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Наголошується, що Шандибу було обрано головою за квотою кандидата в президенти Василя Куйбіди.
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