У Луганську бойовики викрали проукраїнського активіста і тримають його в СБУ

У Луганську викрали чергового проукраїнського активіста. Це сталося вдень у суботу, 10 травня, повідомляє кореспондент ТСН.ua.

Михайло Логвиненко збирався виїхати за місто, однак дорогою його перехопили бойовики-сепаратисти. Родичі, котрі не дочекалися в домовленому місці, почали обдзвонювати колег і друзів, сподіваючись, що вони мають якусь інформацію.

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Мобільний Михайла тривалий час не відповідав, а потім на один із дзвінків відповів незнайомий чоловічий голос. Він повідомив, що власника телефону захоплено в заручники і він перебуває в будівлі луганської СБУ. Жодних вимог для звільнення злодії не висунули.

"Ти наступна", - лише повідомив співрозмовник колезі Михайла, котра телефонувала.

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За чутками, бандити мають намір тримати активіста до вечора неділі, коли закінчиться проголошений ними псевдореферендум. Перевірити правдивість цієї інформації наразі неможливо.