"Абвер" погрожує українським силовикам серією терактів на Донбасі

Про це повідомив РИА Новости Сергій Здрилюк ("Абвер"), заступник ватажка терористів Ігоря Гіркіна.

Читайте такожРодичі донецького терориста "Абвера" просять його здатися українським силовикам"Якщо не буде відігнана бронетехніка, не будуть прибрані блокпости так званої законної влади, у мене вистачить сил і засобів, командувач мене сьогодні підтримав, все це буде знищено і спалено. Розвідувально-диверсійні групи готові до руху і деякі вже стоять на позиціях», - сказав Здрилюк.

"Двадцять чотири години даю на виведення всіх військ, усіх сил", - додав він.