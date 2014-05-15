У ЦВК пообіцяли розібратися в питанні скасування реєстрації Оробець в мери Києва

Центральна виборча комісія на завтрашньому засіданні може розглянути питання щодо скасування реєстрації кандидатів на посаду Київського міського голови Лесі Оробець та Івана Салія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив заступник голови ЦВК Андрій Магера.

Він розповів, що сьогодні на його вимогу Київська міська виборча комісія надала як копії постанов щодо скасування реєстрації, так і копії постанов про реєстрацію кандидатів на посаду столичного мера Оробець та Салія.

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"Ми уважно їх проаналізуємо. І я думаю, що протягом завтрашнього дня, коли буде засідати виборча комісія, я внесу проект постанови ЦВК. Який зміст цього проекту постанови, я думаю, що не забігатиму наперед і це буде не коректно стосовно моїх колег членів ЦВК. Ми з колегами порадимося", - сказав Магера і зазначив, що у разі, якщо були порушення з боку Київської міської виборчої комісії, то їх виправить ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, Київська виборча комісія зняла кандидата на пост мера Києва Оробець з реєстрації у столичні мери та в депутати Київради. Тервиборчком мотивував своє рішення тим, що закон не дозволяє йти у списку партії в Київраду і одночасно, як самовисуванець, на посаду міського голови.

З такої ж причини зняли з реєстрації і Салія.