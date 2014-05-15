Депутата Тимошенко впіймали на голосуванні за п`ятьох

15:52, 15 травня 2014
Політика
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Андрій Іванчук став рекордсменом цьогорічного "кнопокдавства" у парламенті.

Депутати від

Про це повідомляє "Українська правда".

Сьогодні під час засідання Верховної Ради, заступник голови фракції Батьківшина Андрій Іванчук примудрився проголосувати одразу за п`ятьох нардепів, чому є підтвердженням відповідне відео.

Як зазначає журналіст Олексій Братущак, "це є рекордною кількістю фальсифікацій голосувань у ВР цього року".

Разом із тим, громадські активісти і представники ЗМІ продовжують моніторити ситуацію у ВР і зазначають, що ситуація з кнопкодавством і за нової влади є загрозлива.

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