Депутата Тимошенко впіймали на голосуванні за п`ятьох

Про це повідомляє "Українська правда".

Сьогодні під час засідання Верховної Ради, заступник голови фракції Батьківшина Андрій Іванчук примудрився проголосувати одразу за п`ятьох нардепів, чому є підтвердженням відповідне відео.

Як зазначає журналіст Олексій Братущак, "це є рекордною кількістю фальсифікацій голосувань у ВР цього року".

Разом із тим, громадські активісти і представники ЗМІ продовжують моніторити ситуацію у ВР і зазначають, що ситуація з кнопкодавством і за нової влади є загрозлива.