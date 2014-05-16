Суд підтвердив законність тимчасового відключення російських телеканалів в Україні

Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив законність тимчасового припинення ретрансляції російських каналів в Україні.

Зокрема, як повідомляє прес-служба Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, суд відмовив у скасуванні попередніх ухвал Окружного адміністративного суду м. Києва з вирішення питання забезпечення позову шляхом тимчасового припинення ретрансляції російських каналів.

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Як зазначається в повідомленні, триває розгляд Окружним адміністративним судом м. Києва позову Національної ради до ТОВ «Торсат» про визнання такими, що не відповідають законам України та Європейської конвенції про транскордонне телебачення, чотирьох іноземних програм «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-Планета», «Россия-24», «НТВ-Мир».

Представники російських телеканалів, які виступають третіми особами процесу, подали апеляційні скарги до Київського апеляційного адміністративного суду на Ухвалу про забезпечення позову від 25 березня і на Ухвалу про відмову у скасуванні заходів забезпечення позову від 15 квітня.

14 травня Апеляційний суд відмовив представникам третіх осіб у скасуванні заходів забезпечення позову і залишив у силі Ухвалу від 25 березня.

Також представники третіх сторін вкотре зверталися з клопотанням про відвід складу суддів, у якому їм було відмовлено.

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15 травня апеляційний суд відмовив у скасуванні Ухвали Окружного адміністративного суду м. Києва від 15 квітня, якою представникам третіх осіб було відмовлено у задоволенні клопотання про скасування заходів забезпечення позову. Варто відзначити, що на цьому засіданні в апеляційній інстанції вперше були присутні російські представники Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії – «Россия-24», «РТР-Планета».