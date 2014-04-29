РНБО: Україна не відновлюватиме трансляцію російських каналів і може заблокувати низку російських сайтів

Українська влада робитиме все, аби трансляція російських каналів не була поновлена, та розглядає питання блокування деяких російських сайтів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Вікторія Сюмар на брифінгу для преси.

"Зараз трансляція заборонена, і ми робимо все, щоб вона не поновилася, зокрема і на сході де це відбувається в силовий спосіб", - наголосила Сюмар.

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Вона нагадала, що 6 травня Київський адміністративний суд міста Києва продовжить розгляд позову Національної ради з питань телебачення та радіомовлення щодо заборони трансляції деяких російських телеканалів. "Нам дуже важливо, щоб цей процес був максимально відкритий, максимально публічний, і ми шляхом і експертних висновків могли показати, що насправді ми маємо справу не з інформаційною політикою російських телеканалів, а з політикою, яку, швидше, можна назвати пропагандистською, або психологічним впливом", - наголосила вона. Як приклад Сюмар пригадала випадок, коли російські журналісти у Слов'янську фактично проводили допит українських спецпризнаенців і дані допити "були використані для психологічної операції".

Також Сюмар пообіцяла вживати заходів щодо недопущення самовільного підключення російських каналів шляхом захоплення РТПЦ у регіонах. За її словами, в РНБО є інформація, що вчора у Донецьку співробітники міліції фактично відкрили терористам двері РТПЦ і жодного спротиву не чинили.

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Зараз вирішується питання щодо посилення охорони РТПЦ в інших містах та відновлення роботи захопленого РТПЦ в Донецьку, сказала Сюмар.

Крім того, Сюмар повідомила, що сьогодні вивчається питання про блокування деяких російських сайтів, які використовуються терористами у Донецькій області для комунікацій. "Росія заблокувала доступ до 10 українських сайтів, очевидно, що і для нас воно є актуальним, але воно є тільки в процесі розробки", - сказала Сюмар. Водночас, заступник секретаря РНБО додала, що вона особисто ставиться до цього негативно. "Але я як журналіст вважаю, що щось блокувати - це дуже небезпечний прецедент", - наголосила вона.

Сюмар закликала журналістів перевіряти інформацію більш ретельно, особливо якщо вона йде з російських джерел.

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"Ми наближаємося до критичного порогу - це травневі свята, це по-перше, 1 травня, 9 травня - свято, символом якого є ця георгієвська стрічка, а також 11 травня, на яке планується так званий «референдум» у Донецьку і Луганську - це критичні дати, в ході яких можливі численні провокації", - наголосила вона.

Сюмар повідомила, що зараз готується нова доктрина інформаційної безпеки, де будуть прямо вказані такі загрози як "інформаційні війни".