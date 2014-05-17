Газовий сектор не підходить для списку можливих санкції проти Росії – єврокомісар

Про це заявив єврокомісар з питань енергетики Ґюнтер Еттінґер, повідомляє Радіо Свобода.

«Російські партнери є найважливішим постачальником газу на ринок Європейського Союзу. Це триває упродовж 40 років. Ми у ЄС погоджуємося, що енергетичний сектор, зокрема газовий, не підходить для спискуможливих санкцій проти Росії. Це означає, що попри кризу ми готові продовжувати газове партнерство. Росія постачає газ, Європа – платить», – сказав Еттінґер.

Ґюнтер Еттінґер зазначив у п’ятницю, що запропонував збільшити обсяги запасу газу ЄС на випадок припинення постачань. Він додав, що не здивований погрозою Москви перевести Україну на передоплату газових поставок, однак висловлює надію на знаходження рішення вже найближчим часом.

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«Нині ми працюємо над пошуком рішення з питання газового боргу. І я налаштований помірковано оптимістично. Через 10-14 днів ми таки знайдемо рішення та зменшимо проблеми з газопостачанням до України», – наголосив Еттінґер.

У четвер державний секретар США Джон Керрі виклав деякі пропозиції американського бачення чергових санкцій проти Росії міністрам закордонних справ країн ЄС. За його словами, ці санкції можуть стосуватися великих секторів російської економіки, включно із газовим та вугільним.