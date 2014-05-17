Кравчук вважає, що влада на Сході має достатньо повноважень, аби навести порядок у регіоні

Колишній президент України Леонід Кравчук вважає, що влада на сході має не просити повноважень, а скористатися ними, аби навести порядок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кравчук заявив під час другого Загальноукраїнського круглого столу національної єдності.

Він переконаний, що сьогодні у місцевої влади є достатньо повноважень, щоб навести порядок в своїх областях.

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«Я закликаю до одного – наведіть порядок у своїх областях. Там є шахтарі, металурги, хіміки, це потужна сила, ще з радянських часів зверталися до цих людей», - наголосив він.

«Кажуть дайте більше повноважень! Ви що не можете викинути терористів, а там вони є, ви що не можете викинути мародерів, насильників, вбивць? Повноваження - це навести порядок у своїй хаті. Я сам у своїй хаті наводжу порядок – нікого не запрошую», - наголосив Кравчук.

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При цьому він наголосив, що вести переговори з терористами не можна, не ведуть їх, до прикладу, й в Росії. «Людина, що взяла зброю незаконно, має бути готовий, що він зустріне людину зі зброєю від закону. Це світова практика», - наголосив перший президент.

Він також закликав сторони не фальшивити, стати дорослими.

Реагуючи на виступ одного з комуністів про начебто не легітимність нинішньої влади через невідповідність Конституції процедури відсторонення Віктора Януковича з посади президента, Кравчук запропонував Партії регіонів запросити свого колишнього керівника Януковича до Верховної Ради, щоб парламент мав можливість провести процедуру імпічменту.

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Кравчук наголосив, що сьогодні недовіра громадян із східних регіонів склалася через пропаганду, яка велась тодішньою владою. «Всі кричали фашисти, фашисти, а показати жодного не могли» - зауважив він. Також він назвав лицемірством те, що на сході говорять про недовіру до уряду, а знищують український прапор, до якого нинішній уряд не має жодного відношення. «Чого ж ви незадоволені урядом, а рвете прапори, спалюєте їх, вбиваєте людей, які хочуть підняти прапор, виникає запитання, мабуть справа далеко не в цьому! Справа в іншому! Треба подивитись на себе в дзеркало всім – і щиро сказати, чого ми хочемо – України незалежної; Україна, яка всіх буде поважати, до всіх дослухатися і всім давати жити вільно і демократично; якщо так, то давайте разом, тут немає ніяких проблем. Тільки не потрібно фальшивити», - підкреслив Кравчук.