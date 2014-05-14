Кравчук: Україна має звернутися до ЄС щодо безпеки нашої держави у зв'язку з агресією РФ

Колишній президент України Леонід Кравчук вважає, що Україна повинна звернутися до країн ЄС та учасників Женевських домовленостей щодо безпеки нашої держави у зв'язку з російською агресією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кравчук сказав під час закриття першого Загальноукраїнського круглого столу національної єдності.

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За його словами, таке звернення необхідне, оскільки “я сьогодні чую як деякі адвокати від ЄС хочуть вивести Росію за рамки конфлікту і сказати, що в нас громадянська війна, до якої Росія не має ніякого відношення”.

Кравчук підкреслив, що при представникові ОБСЄ він наголошує, що “це є те, що якраз говорить Путін, тому я відверто, щиро називаю тих людей - політиків Заходу - адвокатами пана Путіна”.

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За словами Кравчука, Україні необхідна допомога.

“Нам потрібно допомогти з урахуванням того, що завтра Росія може просунутись далі - туди на Захід, і тоді буде не відомо, хто буде адвокатами пана Путіна”, - підкреслив Кравчук.