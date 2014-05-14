Кравчук: Україна має звернутися до ЄС щодо безпеки нашої держави у зв'язку з агресією РФ
Про це Кравчук сказав під час закриття першого Загальноукраїнського круглого столу національної єдності.
Колишній президент України Леонід Кравчук вважає, що Україна повинна звернутися до країн ЄС та учасників Женевських домовленостей щодо безпеки нашої держави у зв'язку з російською агресією.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Кравчук сказав під час закриття першого Загальноукраїнського круглого столу національної єдності.
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За його словами, таке звернення необхідне, оскільки “я сьогодні чую як деякі адвокати від ЄС хочуть вивести Росію за рамки конфлікту і сказати, що в нас громадянська війна, до якої Росія не має ніякого відношення”.
Кравчук підкреслив, що при представникові ОБСЄ він наголошує, що “це є те, що якраз говорить Путін, тому я відверто, щиро називаю тих людей - політиків Заходу - адвокатами пана Путіна”.
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За словами Кравчука, Україні необхідна допомога.
“Нам потрібно допомогти з урахуванням того, що завтра Росія може просунутись далі - туди на Захід, і тоді буде не відомо, хто буде адвокатами пана Путіна”, - підкреслив Кравчук.