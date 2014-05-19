Генпрокуратура Німеччини розслідує викрадення в Україні спостерігачів ОБСЄ

Про це повідомив речник Генпрокуратури Німеччини у неділю,18 травня, повідомляє DW.DE. Таким чином він підтвердив інформацію, поширену раніше виданням Bild am Sonntag.

Жодних подробиць з огляду на слідство, яке ще триває, не повідомляється. Генпрокуратура ФРН долучається до справ про викрадення німецьких громадян за кордоном у тих випадках, коли йдеться про злочини проти внутрішньої або зовнішньої безпеки держави.

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