У Будинку профспілок в Одесі 32 людини загинули від отруєння хлороформом - МВС

В одеському Будинку профспілок 32 людини 2 травня загинули від отруєння хлороформом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України, начальник Головного слідчого управління МВС Віталій Сакал.

За його словами, в ході слідства було проведено 30 оглядів Будинку профспілок. У результаті цих оглядів виявляно хімічну речовину хлороформ, дія якої призводить до зупинки дихання.

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Як зазначив Сакал, встановлено, що ця речовина знаходилась у Будинку профспілок не один день. Зараз з`ясовується звідки, ким вона була занесена, яка кількість, а також пропорційність складу.

Сакал зазначив, що українська сторона направила до посольства Ізраїлю лист з проханням надати кваліфікованих експертів для допомоги нашим фахівцям встановити дію та наслідки виявленого хлороформу.

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Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі відбулися зіткнення між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Загинули декілька активістів. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, в табір проросійсько налаштованих громадян і підпалили намети. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому перебувало багато людей, почалася пожежа, під час якої також загинули люди.

Кількість загиблих у результаті зіткнень і масових безладів 2 травня в Одесі становить 48 чоловік, постраждалих, - майже 250.

Керівник прес-служби Євромайдан-Одеса Олена Балаба 4 травня в інтерв'ю УНІАН сказала: «У мене викликає подив, чому ці люди (проросійські громадяни – УНІАН) опинилися в будівлі. Їм велів туди йти депутат Одеської обласної ради Олексій Албу. Навіщо він почав заганяти їх всередину?! Сам він туди не пішов, залишився зовні. Створюється враження, що просто декому була потрібна страшна картинка: багато трупів і посилення протистояння у зв'язку з трагедією».