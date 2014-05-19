ЗМІ: Захоплена невідомими голова ОВК у Донецьку звільнена
18:04, 19 травня 2014Політика
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Захоплена в полон голова окружної виборчої комісії у Донецьку звільнена.
Терористи намагаються перешкодити проведенню виборів / Фото УНІАН
Про це повідомляє ОстроВ з посиланням на власні джерела.
"Вона (голова ОВК - ред.) звільнена. Зараз їй надають допомогу медики", - сказав співрозмовник агентства.
Читайте такожУ Донецьку невідомі захопили в полон голову ОВКЯк повідомлялося раніше, невідомі захопили в полон і відвезли в невідомому напрямку голову окружної виборчої комісії №44 у Донецьку. Про це написав голова Комітету виборців України Олександр Черненко на своїй сторінці в Facebook.
Черненко повідомив, що ОВК розташована у Кіровській райраді Донецька.
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