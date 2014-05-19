ЗМІ: Захоплена невідомими голова ОВК у Донецьку звільнена

18:04, 19 травня 2014
Політика
0 0

Захоплена в полон голова окружної виборчої комісії у Донецьку звільнена.

Терористи намагаються перешкодити проведенню виборів

Про це повідомляє ОстроВ з посиланням на власні джерела.

"Вона (голова ОВК - ред.) звільнена. Зараз їй надають допомогу медики", - сказав співрозмовник агентства.

Читайте такожУ Донецьку невідомі захопили в полон голову ОВКЯк повідомлялося раніше, невідомі захопили в полон і відвезли в невідомому напрямку голову окружної виборчої комісії №44 у Донецьку. Про це написав голова Комітету виборців України Олександр Черненко на своїй сторінці в Facebook.

Черненко повідомив, що ОВК розташована у Кіровській райраді Донецька.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter