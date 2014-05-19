Вітчизняним ЗМІ довіряє понад 60% українців, а російським – 12,7% - опитування

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Досить високий рівень довіри серед суспільних інститутів має церква (їй довіряють 65,6% опитаних) та Збройні сили України (58,9%).

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В той же час більше половини респондентів не довіряють політичним партіям (76,2%), комерційним банкам (73,5%), міліції (66,7%), Національному банку України (57%), Службі безпеки України (56,3%).

Довіра до більшості інститутів вища у західному і центральному регіонах, найнижча – у східному регіоні. Виняток становлять ЗМІ Росії, яким на сході і півдні довіряють дещо частіше, ніж у західному і центральному регіонах. Однак навіть у південному регіоні висловлюють недовіру російським ЗМІ 74% опитаних, а в східному регіоні – 64,3%. У східному регіоні спостерігається ситуація, коли більшість опитаних не довіряють ні українським, ні російським мас-медіа (відповідно 59% і 64,3%).

Опитування було проведено з 25 по 29 квітня 2014 року. Опитано 2012 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України за винятком Криму за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Проект здійснено за фінансової підтримки уряду Канади, наданої через Департамент закордонних справ, торгівлі та розвитку (DFATD).