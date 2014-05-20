Меркель закликала Путіна сприяти виборів в Україні

03:45, 20 травня 2014
Політика
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У понеділок, 19 травня, канцлер ФРН Ангела Меркель у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним закликала його сприяти успішності проведення виборів в Україні

REUTERS

Меркель закликала російського президента "зробити все йому підвладне, щоб підтримати вибори і визнати їх результати", повідомляє Німецька хвиля з посиланням на Reuters.

Вона підкреслила важливість цих виборів для стабілізації ситуації.

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Також Меркель привітала початок національного діалогу в Україні і зазначила, що він дає можливість усім, хто "чітко дистанціюється від насильства", дискутувати про майбутнє цілісної України.

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