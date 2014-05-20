На наметове містечко АТО в Харківській області напали невідомі

В результаті тригодинного бою загинув чоловік у цивільному, який міг бути провідником нападників або ж став випадковою жертвою.

Про це повідомляє "Сегодня".

«Коли пізно вночі солдати зафіксували рух у лісі, наші військові дали команду зупинитися і скласти зброю. Однак ці люди не послухали. Більше того, вони використовували тепловізори і далекоміри, щоб визначити рух у таборі і відстань до нього. Наші військові зробили попереджувальний постріл вгору, але після того, як противники почали стріляти по них, теж відкрили вогонь на ураження», - розповідає один з офіцерів інфоцентру при АТО, Олексій.

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Скільки було противників, військовослужбовці не говорять, але запевняють: за оперативними даними, бійців привезли до наметового табору на чотирьох авто. Також відомо, що вони вели вогонь зі снайперських гвинтівок, автоматів і гранатомета.

«Це були професіонали. Стріляли по бойових машинах, намагаючись знешкодити командира. І в темний час доби влучали в ціль - вікно розміром 20 на 30 сантиметрів», - згадує Олексій.

На щастя, втрат в армії в результаті обстрілу немає, лише один з бійців отримав поранення легкого ступеня тяжкості. Скільки ж постраждало супротивників - невідомо. Крім того, у зоні бойових дій виявилися двоє жителів села Кам'янка, що під Ізюмом.

«Очевидці бачили, як пізно ввечері вони намагалися зловити машину і виїхати в місто. Що сталося далі-невідомо», - розповідає голова Ізюмської РДА Любов Шамрай. В результаті один з чоловіків помер на місці, а інший - 24-річний Олександр - з пораненням в області плеча зараз перебуває в лікарні.