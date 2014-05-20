Жителі Миколаєва зібрали 37 тисяч гривень для постраждалих від вибуху будинку

Як повідомили УНІАН у відділі інформаційного забезпечення Миколаївського міськвиконкому, на рахунок обласного добродійного фонду допомоги малозабезпеченим для потерпілих в результаті вибуху будинку на вул. Лазурній, 40 жителі міста перерахували 37 тис. 165 грн.

З резервного фонду міського бюджету для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації виділено 300 тис. грн. Надалі планується виділити ще 500 тис. грн.

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У міському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за адресою: вул. Морехідна, 9, з 14.05.2014 працює пункт прийому добродійної допомоги, який відкритий з 8:00 до 20:00.

На 19 травня в пункт надійшла добродійна допомога від 397 жителів міста. Всього зібрано 8 тис. 998 одиниць одягу, постільної білизни, засобів особистої гігієни, домашнього начиння. Добродійну допомогу одержали 72 сім'ї.

Міський територіальний центр збирає інформацію, що надходить від громадян міста, про можливість надання допомоги постраждалим у вигляді великогабаритних предметів, меблів, побутової техніки.

Станом на 19 травня до міського штабу ліквідації наслідків надзвичайної ситуації звернулося 187 людей - вони розміщені в готелі «Турист-Миколаїв» і забезпечені 3-разовим харчуванням.

На першому поверсі готелю працюють фахівці соціальної служби, адміністрації району, встановлено пост медичної допомоги, діє філіал пункту видачі речей першій необхідності.

У будинку на вул. Лазурній, 40 тривають роботи з рятування майна жителів.

Підготовлено 52 звернення міськвиконкому до керівників підприємств про надання матеріальної допомоги, допомоги на вирішення соціально-побутових питань, оздоровлення постраждалих громадян, які працюють на цих підприємствах.

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Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві 12 травня близько 13.00 стався вибух у 4-під'їздному житловому 10-поверховому будинку на вул. Лазурній, 40. На момент прибуття підрозділів оперативно-рятувальної служби були зруйновані несучі конструкції з 8-го по 10-й поверхи третього і четвертого під'їздів, в яких проживало 213 осіб. В результаті вибуху загинули сім людей. Було евакуйовано 73 жителів житлового будинку.

За попередніми даними газопостачальної компанії ”Миколаївгаз”, причиною вибуху є самовільне і несанкціоноване втручання споживача у систему газопостачання.