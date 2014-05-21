ГПУ завела справу через тиск Януковича на главу УПЦ МП Володимира
Генпрокуратура розпочала кримінальне провадження стосовно Віктора Януковича, Віктора Пшонки, Віталія Захарченка та інших високопосадовців за фактом незаконного тиску на Митрополита Київського і всієї України Володимира з метою усунення його від управління УПЦ МП.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГПУ, у ході перевірки, проведеної за зверненням одного з народних депутатів, встановлено, що митрополит Володимир дотримувався позиції невтручання церкви у політику, чим викликав невдоволення Януковича, який бажав заручитись підтримкою УПЦ МП на виборах у 2015 році.
«Після невдалих спроб переконати Митрополита Київського і всієї України Володимира відректися від посади екс-міністр внутрішніх справ України, на виконання вказівки колишнього президента України, організував силами підлеглих йому працівників фізичну ізоляцію митрополита Олександра, який є особистим секретарем та довіреною особою предстоятеля православної церкви Володимира», - йдеться в повідомленні.
У Генпрокуратурі зазначають, що однією з умов звільнення митрополита Олександра з ізоляції було переконати митрополита Київського і всієї України Володимира зректися займаної посади.
Читайте такожЯнукович живе в будинку під Ростовом, а син купив маєток у Барвисі - начальник УДО
За вказаним фактом Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення екс-посадовцями кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Головне слiдче управлiння Генеральноï прокуратури.