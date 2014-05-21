ГПУ завела справу через тиск Януковича на главу УПЦ МП Володимира

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГПУ, у ході перевірки, проведеної за зверненням одного з народних депутатів, встановлено, що митрополит Володимир дотримувався позиції невтручання церкви у політику, чим викликав невдоволення Януковича, який бажав заручитись підтримкою УПЦ МП на виборах у 2015 році.

«Після невдалих спроб переконати Митрополита Київського і всієї України Володимира відректися від посади екс-міністр внутрішніх справ України, на виконання вказівки колишнього президента України, організував силами підлеглих йому працівників фізичну ізоляцію митрополита Олександра, який є особистим секретарем та довіреною особою предстоятеля православної церкви Володимира», - йдеться в повідомленні.

У Генпрокуратурі зазначають, що однією з умов звільнення митрополита Олександра з ізоляції було переконати митрополита Київського і всієї України Володимира зректися займаної посади.

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За вказаним фактом Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення екс-посадовцями кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Головне слiдче управлiння Генеральноï прокуратури.