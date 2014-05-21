Більше 80% голів судів залишилися працювати на своїх посадах
15:07, 21 травня 2014Політика
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Голова Вищого суду України Ярослав Романюк заявляє, що колективи судів всіх рівнів у 80% випадках таємним голосуванням переобрали тих своїх керівників, які раніше призначалися на посади голів судів.
Кадри в українських судах практично не змінилися / Фото : job-sbu.org
Про це він заявив журналістам.
Романюк нагадав, що нещодавно було змінено законодавство і згідно з цими змінами не лише голова Верховного суду, а й голови судів всіх рівнів обираються колективами цих судів. За результатами таємних голосувань, що вже пройшли у більшості судів, керівниками було обрано тих людей, які і до того займали ці посади.
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“Зараз активно тривають такі вибори, наскільки мені відомо вони майже завершились і відсотків на 80 колективи переобрали тих же голів судів, які раніше були призначені Вищою радою юстиції. В решті судів проведена заміна керівництва, а в деяких голосування ще не відбулося”, - сказав Романюк.
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