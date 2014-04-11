ВСУ: Суддів мають обирати фахівці, а не народ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив голова ВСУ Ярослав Романюк, відповідаючи на запитання журналістів.

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“Ми вважаємо за недоцільне по такому шляху призначати суддів. Мені здається, що порядок в державі буде тоді, коли ми будемо здійснювати фаховий підбір, фаховий підхід”, - сказав Романюк, додавши, що “народ має визначати концептуальні засади чого він хоче”. “Якщо він (народ — УНІАН) хоче, щоб державна влада в Україні забезпечила ефективне і справедливе правосуддя як саме вона має забезпечувати — це повинні вирішувати фахівці, які знаються на тих процесах”, - зазначив Романюк.

Водночас, він зауважив, що призначати суддів повинен президент за поданням Вищої ради юстиції.