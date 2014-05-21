Баррозу: Президентські вибори - ключ до стабілізації України і цілого регіону
16:38, 21 травня 2014Політика
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Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу назвав президентські вибори в Україні 25 травня ключем до стабілізації України та регіону і закликав усіх поважати результати українських виборів.
Баррозу очікує від Росії поваги до виборів в Україні / REUTERS
Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це Жозе Мануель Баррозу заявив на прес-конференції з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі після спільного засідання уряду Грузії та Колегії Єврокомісії.
"Вільні і справедливі вибори в Україні 25 травня є ключем до стабілізації України і стабілізації цілого регіону. Ми очікуємо від усіх, що вони будуть поважати ці вибори", - сказав Баррозу, чітко даючи зрозуміти, що насамперед має на увазі Росію.
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Країни ЄС надсилають в Україну близько тисячі спостерігачів і ЄС наголошує на важливості того, аби Росія визнала легітимність майбутньої влади України.
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