Російські ЗМІ є одним з ключових елементів гібридної війни проти України - Парубій

Секретар РНБО Андрій Парубій заявляє, що інформаційна війна проти України, розв'язана в російських ЗМІ, є однією зі складових гібридної війни, що веде Росія проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.

“Самим ключовим гібридної війни є інформаційні атаки із залученням ЗМІ для проведення інформаційної роботи на нашій території. Тому сьогодні російські ЗМІ діють не як вільна преса, а як військовий підрозділ, який має на меті за допомогою гебельсівської пропаганди переконати світ про неучасть Росії в протистоянні”, - сказав Парубій.

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У зв'язку з цим він зазначив, що 2-х журналістів російського телеканалу “Лайфньюз”, яких затримали спецслужби України, не можна вважати журналістами.

Він також зазначив, що якби на території Російської Федерації затримали іноземних журналістів, у яких би в автомобілі знайшли сучасну військову зброю, то з цього приводу не виникали би дискусії, хто є ці люди. Також Парубій нагадав, що Україна вже має досвід, коли під виглядом журналістів діяли бандити - це відбувалось під час останніх парламентських виборів.

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Звертаючись до російської журналістки, яка запитала Парубія, чи будуть відпущені двоє кореспондентів телеканалу “Лайфньюз”, Парубій сказав: “Давайте ми задумаємося: якби під Петербургом була зупинена журналістська група будь-якого з телеканалів, і в них в багажнику авто було знайдено сучасне озброєння, то, я думаю, що керівництво Російської Федерації не дискутували би, журналісти вони, чи ні. Тому не потрібно мати подвійних стандартів. Адже люди, що прийшли зі зброєю в Україну, вони є терористами, так я вважаю. А стосовно цих двох людей відповідь дадуть наші слідчі”.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства оборони України, 18 травня українські військові під час спецоперації затримали групу терористів, які готувалися обстріляти військовий аеродром в Краматорську з переносного зенітного ракетного комплексу, і російських журналістів, які знімали їхні дії.

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Пізніше заступник секретаря РНБО України Вікторія Сюмар заявила, що затримані біля Краматорська російські журналісти є частиною терористичних груп. «Так звані «журналісти» LifeNews Олег Сидякін і Марат Сайченко є яскравим прикладом сприяння тероризму через інформаційний супровід. Вони не просто одержують відео, ці «журналісти» супроводжують терористичні групи і знімають напади на українських військових. Де-факто, вони є частиною терористичних груп», - наголосила Сюмар. Вона відзначила, що висновки стосовно Сидякіна і Сайченка готують відповідні українські правоохоронні органи.